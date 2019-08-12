Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Бакаев: новый лидер «Спартака» — это громко сказано

Бакаев: новый лидер «Спартака» — это громко сказано
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев после победы в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (3:1) рассказал, как относится к тому, что его называют новым лидером команды.

«Новый лидер — это ещё громко сказано. После двух-трех игр ты не становишься лидером. Надо год за годом показывать классную игру, забивать, отдавать. Только тогда, может быть, скажу — да, лидер. А сейчас только начало. Много работы предстоит.

Что больше нравится — гол или ассист? Мне любой гол приносит удовольствие. Даже если я в нём не участвовал. Так что отдать или забить — без разницы. Ловлю удовольствие от каждого гола команды.

От матча с ЦСКА жду только победы! Чего ещё можно ждать? Ни шагу назад — только вперёд!» — сказал Бакаев в интервью Sport24.

Бакаев: новички «Спартака» — профессионалы, играть с ними — одно удовольствие
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент