Бакаев: новый лидер «Спартака» — это громко сказано

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев после победы в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (3:1) рассказал, как относится к тому, что его называют новым лидером команды.



«Новый лидер — это ещё громко сказано. После двух-трех игр ты не становишься лидером. Надо год за годом показывать классную игру, забивать, отдавать. Только тогда, может быть, скажу — да, лидер. А сейчас только начало. Много работы предстоит.



Что больше нравится — гол или ассист? Мне любой гол приносит удовольствие. Даже если я в нём не участвовал. Так что отдать или забить — без разницы. Ловлю удовольствие от каждого гола команды.



От матча с ЦСКА жду только победы! Чего ещё можно ждать? Ни шагу назад — только вперёд!» — сказал Бакаев в интервью Sport24.

Бакаев: новички «Спартака» — профессионалы, играть с ними — одно удовольствие