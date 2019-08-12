Бубнов: «Сочи» грамотно защищался в матче с ЦСКА, проявил характер и выстоял

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал ничейный результат матча 5-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Сочи» (0:0).
«Сочи», который не мог забить на протяжении четырёх туров, сходу упустил две верные возможности отличиться. И Кудряшову, и Мостовому чуть не хватило исполнительского мастерства. ЦСКА очень медленно вкатывался в игру, вдобавок в середине первого тайма травмировался Сигурдссон. В итоге «армейцам» так и не удалось создать должный уровень давления, чтобы вскрыть плотно выстроенную оборону гостей. Энтузиазм Чалова, его нежелание уходить с поля в концовке, когда кровь заливала лицо, недвусмысленно говорило о настрое «армейцев». Но «Сочи» грамотно защищался, проявил характер и выстоял», — приводит слова Бубнова Sportbox.
После 5 туров ЦСКА набрал 10 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги. «Сочи» с 2 очками занимает предпоследнее, 15-е место. За пять матчей команда Александра Точилина не забила ни одного гола в РПЛ.
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