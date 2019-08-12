Акинфеев обошёл Семака и вышел на 2-е место по числу матчей в стартовом составе

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вышел в основном составе в домашней встрече 5-го тура Премьер-Лиги с «Сочи» (0:0). Это стало его 429-е появление в стартовом составе столичной команды. Таким образом, голкипер по числу попаданий в основной состав в матчах чемпионата России обошёл главного тренера «Зенита» Сергея Семака. На его счету 428 появлений в стартовом составе своих клубов.



На первом месте по-прежнему находится бывший защитник ЦСКА и «Локомотива» Сергей Игнашевич, ныне возглавляющий московское «Торпедо». Он выходил в основном составе 475 раз.



После 5 туров ЦСКА набрал 10 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги. «Сочи» с 2 очками занимает предпоследнее, 15-е место. В следующем туре ЦСКА сыграет в гостях со «Спартаком».

ЦСКА и «Сочи» сыграли вничью в матче 5-го тура РПЛ