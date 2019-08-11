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ЦСКА и «Сочи» сыграли вничью в матче 5-го тура РПЛ

ЦСКА и «Сочи» сыграли вничью в матче 5-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

В матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА и «Сочи» сыграли вничью. Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Итоговый счёт матча — 0:0.

«Армейцы» прогнозируемо больше владели мячом — 66% против 34% у соперника. Также столичная команда чаще била (11 ударов против 7 у соперника) и попадала в створ ворот (7 ударов против 1 у соперника). Однако это преимущество не позволило ЦСКА одержать победу в матче.

После 5 туров ЦСКА набрал 10 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги. «Сочи» с 2 очками занимает предпоследнее, 15-е место. За пять матчей команда Александра Точилина не забила ни одного гола в РПЛ.

В следующем туре ЦСКА сыграет в гостях со «Спартаком». «Сочи» на выезде встретится с «Оренбургом».

Россия - Премьер-Лига. 5-й тур
11 августа 2019, воскресенье. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
0 : 0
Сочи
Сочи
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