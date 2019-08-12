Шюррле прокомментировал первый гол за «Спартак» в РПЛ

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле в социальной сети отреагировал на первый гол за московскую команду в Российской Премьер-Лиге. Немецкий футболист забил мяч в выездном матче 5-го тура РПЛ в ворота «Ахмата».

"+3. Фантастическая победа прошлым вечером. Счастлив забить свой первый гол и сделать первую голевую передачу в РПЛ. Спасибо за поддержку", — написал Шюррле в «инстаграме».

В итоге «Спартак» обыграл «Ахмат» со счётом 3:1. Счёт был открыт на 32-й минуте — автором гола стал Зелимхан Бакаев, которому ассистировал Шюррле. В концовке тайма Бакаев оформил дубль с передачи Гуса Тиля. Во 2-м тайме Шюррле с передачи Тиля довёл счёт до крупного. На 75-й минуте разрыв в счёте сократил Аблайе Мбенге, который вскоре был удалён.



«Спартак», набрав восемь очков, поднялся на седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (6) — на 10-м месте.