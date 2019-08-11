«Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря голам Бакаева и Шюррле

В матче 5-го тура чемпионата России московский «Спартак» обыграл грозненский «Ахмат» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». Обслуживал матч арбитр Алексей Сухой, которому ассистировали Алексей Стипиди и Алексей Ширяев.

Счёт был открыт на 32-й минуте. Автором гола стал Зелимхан Бакаев, которому ассистировал Андре Шюррле. В концовке тайма Бакаев оформил дубль с передачи Гуса Тиля. Во 2-м тайме Шюррле забил свой первый гол за «Спартак». Голевой передачей вновь отметился Тиль. На 75-й минуте разрыв в счёте сократил Аблайе Мбенге, который вскоре был удалён.

«Спартак», набрав восемь очков, поднялся на седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (6) — на 10-м месте.