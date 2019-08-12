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Малком: то, что говорят в Бразилии, — это ложь. Я рад быть в «Зените»

Малком: то, что говорят в Бразилии, — это ложь. Я рад быть в «Зените»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Зенита» Малком прокомментировал появившуюся в бразильских СМИ информацию, согласно которой болельщики петербургского клуба плохо приняли его и уже в зимнее трансферное окно он может покинуть команду.

«Я хочу оставаться здесь, в «Зените». Отработать свой контракт, творить историю. То, что говорят в Бразилии — это ложь. Я рад быть в «Зените», это важный для меня этап. И, как я уже говорил, я хочу творить здесь историю», — цитирует Малкома Sport24.

22-летний Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» за € 40 млн. Эта сумма может вырасти ещё на € 5 млн за счёт бонусов. Бразильский футболист подписал с петербургским клубом пятилетний контракт. Зарплата игрока предположительно составит € 6,5 млн за сезон.

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