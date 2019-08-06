Как стартовали в РПЛ звёздные пришельцы

В четвёртый игровой день чемпионата России тренеры совокупно предъявили публики полдесятка новых легионеров. Шансами новички распорядились по-разному.
Эди Готлиб («Оренбург»)
Страна: Израиль.
Возраст: 26 лет.
Амплуа: центральный защитник.
Рыночная стоимость: 0,5 млн €.
Выходец из семьи российских евреев (наличие второго паспорта, надо полагать, было весомым аргументом в пользу трансфера) попал, что называется, с корабля на бал: 5 августа заключил контракт с «Оренбургом» и сразу же вышел играть за него. Владимир Федотов безотлагательно внедрил новичка в центр обороны вместо Козлова, полагаясь, видимо, на его опыт. Дебют Готлиба в РПЛ произвёл неоднозначные впечатления: в активе небольшой вклад в голевую атаку, завершившуюся шикарным голом Деспотовича, в пассиве — нечаянное соучастие во второй результативной акции «Ахмата»: он и Довбне не дал добраться до мяча, и Роши не помешал пробить. Да и в первой голевой комбинации Эдуард сработал как-то уж слишком нерешительно. Оба гола соперника тренер гостей квалифицировал прилагательными «нелепые, смешные». Понятно, что это не одному дебютанту упрёк — всей оборонительной бригаде во главе с вратарём.
Андре Шюррле («Спартак»)
Страна: Германия.
Возраст: 28 лет.
Амплуа: нападающий.
Рыночная стоимость: 12 млн €.
В экстремальной ситуации пришлось стартовать в РПЛ чемпиону мира 2014 года — «спасибо» Понсе, своим сумасбродным прыжком оставившему команду почти на час в меньшинстве. Шюррле вступил в игру сразу после перерыва вместо малоэффективного Джано и своё появление на поле полностью оправдал. В отличие от аргентинского коллеги-одноклубника, немец угрожал не столько здоровью динамовского кипера, сколько воротам. С появлением Андре у хавбеков в красно-белом наконец-то появился внятный адресат впереди, способный зацепиться за мяч, самостоятельно разогнать и завершить атаку. Из 11 спартаковских ударов больше трети — четыре — нанёс немецкий блондин. Нет сомнений, что следующий матч Шюррле начнёт в основе.
Клинтон Н'Жье («Динамо»)
Страна: Камерун.
Возраст: 25 лет.
Амплуа: нападающий.
Рыночная стоимость: 3,5 млн €.
Премьера колоритного камерунца в РПЛ вызвала намного меньший резонанс, чем нашумевшее home video. Многие её даже не заметили. Дмитрий Хохлов выделил Клинтону полтайма в дерби на демонстрацию своих футбольных умений. Н'Жье был активен, но не слишком продуктивен, возможно, в некотором смысле став жертвой осторожной установки. Стартуя из глубины, а иной раз и со своей половины поля, девятый номер «Динамо» почти не добирался до чужой штрафной и вынужден был растрачивать силы на единоборства с соперниками — явно не самое сильное качество игрока. Закономерный итог — жёлтая за грязный подкат под Зобнина.
Реми Кабелла («Краснодар»)
Страна: Франция.
Возраст: 29 лет.
Амплуа: атакующий полузащитник.
Рыночная стоимость: 14 млн €.
Мурат Мусаев дал дорогостоящему легионеру время, чтобы осмотреться на новом месте — с «Сочи» «быки» без Кабеллы и без напряга управились. Но уже в следующем туре, в Петербурге, Реми появился в старте, сформировав с Намли и Олссоном мощную группу поддержки Ари. Вряд ли Кабелла остался полностью доволен собственной премьерой в российской лиге: с мячом встречался нечасто, ситуацию практически не обострял, пробил только раз и неточно и первым ушёл с поля, уже на 57-й минуте. Очевидно, что игровую коммуникацию с партнёрами Реми ещё предстоит улучшать. В то же время даже часа игры хватило, чтобы лишний раз убедиться: в лице Кабеллы «Краснодар» получил очень умного, разностороннего и уверенного в себе исполнителя, кандидата в лидеры. Осталось сыграться с партнёрами и подтвердить претензии на особый статус.
Малком («Зенит»)
Страна: Бразилия.
Возраст: 22 года.
Амплуа: правый вингер, нападающий.
Рыночная стоимость: 40 млн €.
После «Барселоны» Малкома не удивить и тем более не испугать придирчивым отношением публики и гнётом трансферной стоимости. Звёздный джокер «Зенита» наверняка отдаёт себе отчёт в том, что отдачи в виде финтов-передач-голов от него ждут не в отдалённом будущем — здесь и сейчас. Но точно так же очевидно, что Малкому потребуется определённое время для адаптации в совершенно ином футбольном измерении, чем то, из которого прибыл. Понимая это лучше кого бы то ни было, Семак аккуратно вписывает бывшего барселонца в свою игровую систему. Против «Краснодара» Малком отбегал в общей сложности чуть больше 20 минут — на одной бровке с соотечественником Дугласом — и за это время выполнил столько же обостряющих передач, сколько Дзюба за полтора часа — четыре (три точные). Свою знаменитую «пушку» Малком пока не расчехлял – возможности не представилось, но можно не сомневаться: сделает это при первом же удобном случае. Ударчик у него в порядке.
Использованы данные InStat.
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