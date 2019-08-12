Созин: главная вывеска для России – сильный «Спартак», хорошо, что он оживает

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин высказал мнение по поводу игры «Спартака» в выездном матче 5-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:1).



«У «Спартака» вовремя подошло усиление – этого и ждал Кононов. Шюррле и Тиль уже усилили команду, по Ларссону сказать что-то сложно, но в первом матче ждать от него чуда и не стоило. Бакаев же меня не удивил, он уже забил два «Туну», теперь «Ахмату». «Спартак» возвращается, так что в матче с ЦСКА за ними посмотреть на них будет очень интересно. Без сильного «Спартака» РПЛ блекнет, всё-таки главная вывеска для всей России – это сильный «Спартак», поэтому хорошо, что он оживает.



Что касается того, что все ждали Глушакова, то я его не ждал. Да у него явно и не получилось ничего. Я не верю, что игрок, который год провёл на негативе с судами, банями, разводами и разборками, может сразу выйти против «Спартака» и сыграть хорошо, тем более после травмы. Он поможет «Ахмату» в какой-то момент, если успокоится со своими семейными делами и возьмётся за голову. Но вчера Глушаков сыграл настолько слабо, что комментаторы даже не поняли, что его заменили», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Дубль Бакаева и дебютный гол Шюррле — в обзоре матча «Ахмат» — «Спартак»