Европейские клубы следят за прогрессом Бакаева в «Спартаке»
Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев своей игрой привлёк внимание ряда клубов, сообщает «РБК-Спорт».
По информации источника, за прогрессом 23-летнего футболиста уже год следят европейские клубы. Так, в прошлом сезоне его просматривали представители итальянских команд, среди которых числился «Удинезе». При этом официальных предложений о трансфере Бакаева «Спартак» не получал, а сам игрок сосредоточен на выступлении за красно-белых и никуда не спешит.
Бакаев является воспитанником «Спартака», цвета которого защищает с 2014 года. В минувшем сезоне хавбек на правах аренды выступал за тульский «Арсенал». В нынешнем сезоне Зелимхан принял участие во всех пяти матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 2 гола.
Бакаев: новый лидер «Спартака» — это громко сказано
- 12 августа 2019
-
15:41
-
15:37
-
15:20
-
15:12
-
15:08
-
14:45
-
14:27
-
14:26
-
14:11
-
14:02
-
13:58
-
13:49
-
13:42
-
13:38
-
13:22
-
13:21
-
13:10
-
13:04
-
13:03
-
12:46
-
12:31
-
12:22
-
12:07
-
12:06
-
11:53
-
11:42
-
11:24
-
11:15
-
11:08
-
11:06
-
10:46
-
10:40
-
10:26
-
10:24
-
10:07
Партнерский контент