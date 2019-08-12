Европейские клубы следят за прогрессом Бакаева в «Спартаке»

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев своей игрой привлёк внимание ряда клубов, сообщает «РБК-Спорт».



По информации источника, за прогрессом 23-летнего футболиста уже год следят европейские клубы. Так, в прошлом сезоне его просматривали представители итальянских команд, среди которых числился «Удинезе». При этом официальных предложений о трансфере Бакаева «Спартак» не получал, а сам игрок сосредоточен на выступлении за красно-белых и никуда не спешит.



Бакаев является воспитанником «Спартака», цвета которого защищает с 2014 года. В минувшем сезоне хавбек на правах аренды выступал за тульский «Арсенал». В нынешнем сезоне Зелимхан принял участие во всех пяти матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 2 гола.

Бакаев: новый лидер «Спартака» — это громко сказано