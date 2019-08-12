«Вальядолид» в ближайшие дни объявит об аренде Лунина
«Вальядолид» официально объявит о переходе вратаря «Реала» Андрея Лунина в ближайшие несколько дней, сообщает Marca. 20-летний футболист дал своё согласие перейти в состав бело-фиолетовых на правах аренды.
Президенты клубов Роналдо и Флорентино Перес находятся в хороших отношениях, поэтому вариант с переходом украинского игрока в «Вальядолид» был для «сливочных» в приоритете.
Напомним, что прошлый сезон Лунин провёл в аренде в «Леганесе», в чемпионате сыграл пять матчей. Ранее в СМИ сообщалось, что к украинцу проявляет интерес другой испанский клуб — «Бетис».
Лунин перешёл в «Реал» прошлым летом из луганской «Зари» за € 8,5 млн. Его контракт с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года.
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