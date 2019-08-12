Василий Уткин и Okko Спорт выпустят серию передач про АПЛ

Okko Спорт и известный блогер Василий Уткин выпустят цикл передач, посвящённый матчам английской Премьер-лиги. Передача будет выходить в уже существующем формате YouTube-шоу «Футбольный клуб» на канале Уткина.



Всего в течение сезона-2019/20 зрители увидят 38 выпусков. На своём канале Уткин поделится экспертным мнением и аналитикой с поклонниками АПЛ. Средний хронометраж выпусков составит 20-25 минут. Программа будет выходить с 12 августа еженедельно по понедельникам в 10:00 мск. Первый выпуск уже доступен на канале Василия.



«Я страшно рад делать английский обзор с качественными видеоматериалами, для YouTube это большая редкость. Здорово, что наконец можно делать легальные обзоры с использованием игровых моментов матчей одной из лучших лиг в мире», — сказал Уткин.



В апреле этого года Rambler Group приобрела эксклюзивные права на трансляции матчей английской Премьер-лиги на территории России сроком на три года. Для показа матчей и дополнительного видеоконтента онлайн-кинотеатр Okko запустил специальный раздел — Okko Спорт и организовал спортивную редакцию, которую возглавил Владимир Стогниенко.

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