Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Василий Уткин и Okko Спорт выпустят серию передач про АПЛ

Василий Уткин и Okko Спорт выпустят серию передач про АПЛ
Футбол / Англия 0

Okko Спорт и известный блогер Василий Уткин выпустят цикл передач, посвящённый матчам английской Премьер-лиги. Передача будет выходить в уже существующем формате YouTube-шоу «Футбольный клуб» на канале Уткина.

Всего в течение сезона-2019/20 зрители увидят 38 выпусков. На своём канале Уткин поделится экспертным мнением и аналитикой с поклонниками АПЛ. Средний хронометраж выпусков составит 20-25 минут. Программа будет выходить с 12 августа еженедельно по понедельникам в 10:00 мск. Первый выпуск уже доступен на канале Василия.

«Я страшно рад делать английский обзор с качественными видеоматериалами, для YouTube это большая редкость. Здорово, что наконец можно делать легальные обзоры с использованием игровых моментов матчей одной из лучших лиг в мире», — сказал Уткин.

В апреле этого года Rambler Group приобрела эксклюзивные права на трансляции матчей английской Премьер-лиги на территории России сроком на три года. Для показа матчей и дополнительного видеоконтента онлайн-кинотеатр Okko запустил специальный раздел — Okko Спорт и организовал спортивную редакцию, которую возглавил Владимир Стогниенко.

«Чалов? А «МЮ» вот Лукаку продал...» Стогниенко — о старте АПЛ
В Англии начался не совсем типичный сезон.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент