«Бавария» заинтересовалась Коутиньо

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может продолжить карьеру в Германии, сообщает Mundo Deportivo.



По информации издания, 27-летним футболистом заинтересовалась «Бавария». Мюнхенский клуб в настоящее время собирает информацию о бразильце и финансовых требованиях сине-гранатовых.



Ранее сообщалось, что Коутиньо покинет «Барселону» в летнее трансферное окно только в том случае, если будет включён в сделку по возвращению нападающего Неймара из «Пари Сен-Жермен». Хавбека пытались заполучить лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур», однако оба перехода сорвались.



Коутиньо перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе 2018 года. Сумма трансфера составила € 145 млн. В прошлом сезоне полузащитник провёл 34 матча в испанской Примере, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

«Барселоне» ещё долго отвечать за провальные трансферы На примере Коутиньо рассказываем, как заработать на зажравшихся миллионерах.