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«Уфа» приняла предложение ЦСКА по трансферу Кругового

«Уфа» приняла предложение ЦСКА по трансферу Кругового
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», «Уфа» приняла предложение ЦСКА по трансферу защитника Данила Кругового.

Теперь московскому клубу надо договориться об условиях личного контракта с игроком. Если стороны достигнут соглашения, то трансфер состоится. Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил «Чемпионату», что Круговой входит в сферу интересов «армейцев».

Круговой является выпускником академии «Зенита». С 2015 по 2018 год игрок выступал за вторую команду сине-бело-голубых, после чего отправился в «Уфу». В минувшем сезоне Данил принял участие в 9 матчах Российской Премьер-Лиги и записал на свой счёт 1 гол. Уфимская команда по итогам кампании заняла 14-е место в турнирной таблице, после чего сохранила место в первенстве по итогам стыковых игр. «Зенит» в свою очередь завоевал чемпионский титул.

Бабаев: Круговой входит в сферу интересов ЦСКА
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