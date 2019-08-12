«Бавария» хочет арендовать Коутиньо бесплатно

Мюнхенская «Бавария» намерена взять в бесплатную аренду бразильского полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, утверждает Sport Bild со ссылкой на Mundo Deportivo.

По данным источника, немецкий клуб предложил каталонцам взять на себя расходы по зарплате футболиста, но не собирается ничего платить за его аренду. Ранее сообщалось, что «Барселона» готова рассмотреть вариант с годичной арендой бразильца за € 25-30 млн.

Напомним, хавбека пытались заполучить лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур», однако оба перехода сорвались.

Также «Бавария» по-прежнему проявляет интерес к французскому нападающему «Барселоны» Усману Дембеле. Мюнхенцы попробуют приобрести француза, если каталонский клуб сумеет осуществить трансфер бразильского форварда «ПСЖ» Неймара.