КДК рассмотрит инцидент с оскорблением судьи на матче «Ахмат» — «Спартак»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит инцидент с оскорблением арбитра Алексея Сухого во время матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Спартак» (1:3), сообщает «РБК-Спорт».
На заседании КДК будет рассматриваться вопрос о возможном наказании клуба или стадиона. Делегат матча отразил в протоколе факт оскорбления главного арбитра.
Напомним, Сухого оскорбили через громкоговоритель. Случилось это после удаления форварда хозяев Аблайе Мбенге на 77-й минуте встречи. На весь стадион прозвучала фраза «Судья — козёл».
После матча пресс-служба «Ахмата» сообщила «Чемпионату», что сотрудник пресс-службы стадиона «Ахмат-Арена», который оскорбил Сухого, уже уволен.
«Спартак», набрав восемь очков, поднялся на седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (6) — на 10-м месте.
- 12 августа 2019
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