КДК рассмотрит инцидент с оскорблением судьи на матче «Ахмат» — «Спартак»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит инцидент с оскорблением арбитра Алексея Сухого во время матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Спартак» (1:3), сообщает «РБК-Спорт».

На заседании КДК будет рассматриваться вопрос о возможном наказании клуба или стадиона. Делегат матча отразил в протоколе факт оскорбления главного арбитра.

Напомним, Сухого оскорбили через громкоговоритель. Случилось это после удаления форварда хозяев Аблайе Мбенге на 77-й минуте встречи. На весь стадион прозвучала фраза «Судья — козёл».

После матча пресс-служба «Ахмата» сообщила «Чемпионату», что сотрудник пресс-службы стадиона «Ахмат-Арена», который оскорбил Сухого, уже уволен.

«Спартак», набрав восемь очков, поднялся на седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (6) — на 10-м месте.