Источник: «Галатасарай» интересуется Соболевым и Шомуродовым

Комментатор Нобель Арустамян сообщил, что скауты турецкого «Галатасарая» просматривали нападающих «Ростова» Эльдора Шомуродова и «Крыльев Советов» Александра Соболева на матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги между ростовским и самарским клубами (1:0). В этой встрече Шомуродов забил единственный гол.
«Коллеги в эфире сказали, что на матче в Ростове присутствуют скауты из Турции, но не уточнили кто именно. Добавляем — скауты „Галатасарая“ просматривают Соболева и Шомуродова. Но купить узбекского форварда турки сейчас не могут, слишком высокая цена. Да и „Ростов“ не продаёт нападающего», — написал Арустамян в «Твиттере».
24-летний Шомуродов и 22-летний Соболев в данный момент делят 1-3-е место в списке лучших бомбардиров РПЛ с форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой.
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