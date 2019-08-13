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Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» перешёл в «Хаддерсфилд»

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» перешёл в «Хаддерсфилд»
Футбол / Англия 0

«Хаддерсфилд Таун» на официальном сайте объявил о переходе бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» Фрейзера Кэмпбелла. Контракт 31-летнего футболиста с клубом рассчитан на 2 года, до июня 2021 года.

В минувшем сезоне Кэмпбелл выступал в составе «Халл Сити». Форвард принял участие в 39 матчах за «Халл Сити», записал на свой счёт 12 голов и отдал 6 результативных передач. Ранее Кэмпбелл играл за такие команды, как «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур», «Кристал Пэлас», «Сандерленд» и другие клубы.

«Хаддерсфилд Таун» набрал 1 очко в 2 матчах и занимает 19-е место в турнирной таблице английского Чемпионшипа. Лидером соревнований на данный момент является «Шеффилд», набравший 6 очков в 2 матчах.

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