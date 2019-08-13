Магнуссон: у «Сочи» очень неплохая команда

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон прокомментировал ничейный результат матча 5-го тура чемпионата России с «Сочи» (0:0).

«Мы создавали много моментов, пытались забить, но не получилось этого сделать. Футболисты «Сочи» хорошо оборонялись. Да, и в целом у них очень неплохая команда. Обидно, что не удалось победить, но мы приложим все усилия, чтобы сделать это в следующих матчах», — приводят слова Магнуссона «Известия».

После 5 туров ЦСКА набрал 10 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги. «Сочи» с 2 очками занимает предпоследнее, 15-е место. За пять матчей команда Александра Точилина не забила ни одного гола в РПЛ.

В следующем туре ЦСКА сыграет в гостях со «Спартаком». «Сочи» на выезде встретится с «Оренбургом».