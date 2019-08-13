Магнуссон: у «Сочи» очень неплохая команда
Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон прокомментировал ничейный результат матча 5-го тура чемпионата России с «Сочи» (0:0).
«Мы создавали много моментов, пытались забить, но не получилось этого сделать. Футболисты «Сочи» хорошо оборонялись. Да, и в целом у них очень неплохая команда. Обидно, что не удалось победить, но мы приложим все усилия, чтобы сделать это в следующих матчах», — приводят слова Магнуссона «Известия».
После 5 туров ЦСКА набрал 10 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги. «Сочи» с 2 очками занимает предпоследнее, 15-е место. За пять матчей команда Александра Точилина не забила ни одного гола в РПЛ.
В следующем туре ЦСКА сыграет в гостях со «Спартаком». «Сочи» на выезде встретится с «Оренбургом».
«100% пенальти и прямая красная». ЦСКА пострадал от судейства Мешкова
Похоже, рефери недодал две красные карточки.
- 13 августа 2019
-
02:03
-
01:50
-
01:29
-
00:45
-
00:44
-
00:38
-
00:33
-
00:29
-
00:25
- 12 августа 2019
-
23:51
-
23:47
-
23:38
-
23:28
-
23:15
-
23:04
-
22:56
-
22:55
-
22:46
-
22:38
-
22:26
-
22:15
-
22:05
-
21:53
-
21:50
-
21:46
-
21:20
-
21:14
-
20:58
-
20:41
-
20:29
-
20:25
-
20:18
-
20:04
-
19:49
-
19:49
Партнерский контент