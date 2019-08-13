Льоренте может перейти в «Наполи»

Этим летом нападающий Фернандо Льоренте стал свободным агентом, а значит, совершенно бесплатно может стать футболистом любого клуба. Ранее испанец заинтересовал «Манчестер Юнайтед», но переговоры так ни к чему и не привели. Теперь же Льоренте попал под прицел «Наполи», сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.



Переговоры уже продолжаются, но сам Фернандо пока не определился, чего хочет от своего будущего.



За годы своей карьеры Фернандо отыграл за «Басконию», «Бильбао Атлетик», «Ювентус», «Севилью», «Суонси Сити», «Тоттенхэм». В национальную сборную Испании призывался в последний раз в 2013 году. В 2010 году выиграл чемпионат мира в ЮАР, а в 2012 году стал чемпионом Европы. Всего за свою карьеру Льоренте провел 614 матчей, в которых забил 196 мячей.

Ф. Льоренте может стать игроком «Манчестер Юнайтед»