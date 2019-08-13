ЦСКА заинтересован в услугах Габигола

Московский ЦСКА проявляет интерес к нападающему «Интера» Габриэлу Барбозе, сообщает Mercato365. По данным издания, на бразильского футболиста также претендуют два испанских клуба — «Севилья» и «Вильярреал». В настоящее время 22-летний игрок выступает за «Фламенго» на правах аренды.

Ранее в СМИ сообщалось, что Габиголом также интересуется московское «Динамо». За нападающего бело-голубые готовы заплатить € 12-15 млн и включить в сделку бонусы. Нерадзурри в свою очередь хотели бы выручить с продажи Барбозы € 18-20 млн.



Барбоза является воспитанником «Сантоса», откуда в 2016 году перешёл в «Интер» за € 29,5 млн. В дальнейшем нападающий на правах аренды возвращался в родной клуб и выступал за «Бенфику». В январе этого года игрок перебрался во «Фламенго».