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«Динамо» готово заплатить «Интеру» до € 15 млн за Габигола

«Динамо» готово заплатить «Интеру» до € 15 млн за Габигола
Футбол / РПЛ 0

Нападающий миланского «Интера» Габриэл Барбоза, в настоящее время выступающий на правах аренды за «Фламенго», может продолжить карьеру в России.

Как сообщает FC Inter News, в услугах 22-летнего футболиста, известного также под прозвищем Габигол, заинтересовано московское «Динамо». Бело-голубые готовы заплатить за бразильца € 12-15 млн и включить в сделку бонусы. Нерадзурри в свою очередь хотели бы выручить с продажи Барбозы € 18-20 млн.

Сам форвард сейчас счастлив на родине, однако, вероятно, рассмотрит возможность возвращения в Европу. Ожидается, что Габриэл захочет получать в новом клубе не менее € 4 млн.

Барбоза является воспитанником «Сантоса», откуда в 2016 году перешёл в «Интер» за € 29,5 млн. В дальнейшем нападающий на правах аренды возвращался в родной клуб и выступал за «Бенфику». В январе этого года игрок перебрался во «Фламенго».

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