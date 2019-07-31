«Динамо» готово заплатить «Интеру» до € 15 млн за Габигола

Нападающий миланского «Интера» Габриэл Барбоза, в настоящее время выступающий на правах аренды за «Фламенго», может продолжить карьеру в России.



Как сообщает FC Inter News, в услугах 22-летнего футболиста, известного также под прозвищем Габигол, заинтересовано московское «Динамо». Бело-голубые готовы заплатить за бразильца € 12-15 млн и включить в сделку бонусы. Нерадзурри в свою очередь хотели бы выручить с продажи Барбозы € 18-20 млн.



Сам форвард сейчас счастлив на родине, однако, вероятно, рассмотрит возможность возвращения в Европу. Ожидается, что Габриэл захочет получать в новом клубе не менее € 4 млн.



Барбоза является воспитанником «Сантоса», откуда в 2016 году перешёл в «Интер» за € 29,5 млн. В дальнейшем нападающий на правах аренды возвращался в родной клуб и выступал за «Бенфику». В январе этого года игрок перебрался во «Фламенго».

«Спартак» отказывается от бразильцев, а «Зенит» покупает. Трансферы РПЛ Трансферные новости и слухи на рынке РПЛ за последние дни.