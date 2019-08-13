Экс-форвард ЦСКА оценил переход Перишича в «Баварию»

Бывший нападающий ЦСКА и «Баварии», ныне тренер сборной Хорватии Ивица Олич прокомментировал переход полузащитника Ивана Перишича из «Интера» в «Баварию».
«Иван — это топ-трансфер. Я знаю его как партнёра по команде, а теперь вижу его регулярно в роли помощника тренера национальной команды. Он непревзойдённый профессионал, который всегда выкладывается на поле. Иван много лет играл на высочайшем международном уровне и может похвастаться своим мастерством и большим опытом», — цитирует Олича Bild.
30-летний Перишич выступал за «Интер» с января 2015 года. В составе миланского клуба хавбек принял участие в 163 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 58 забитых мячей, а также отдал 52 результативные передачи. Ранее он играл за «Сошо», «Руселар», «Брюгге», «Вольфсбург» и дортмундскую «Боруссию». За сборную Хорватии сыграл 83 матча и забил 23 гола.
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