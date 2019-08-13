Перишич перешёл в «Баварию»

Хорватский полузащитник миланского «Интера» Иван Перишич перешёл в мюнхенскую «Баварию», сообщается на официальном сайте немецкого клуба.
«Бавария» арендовала футболиста до окончания сезона-2019/20 с правом последующего выкупа.
«Я очень рад вернуться в Германию. „Бавария“ — один из крупнейших клубов в Европе. Мы намерены бороться за трофеи не только в Бундеслиге и Кубке Германии, но и в Лиге чемпионов», — сказал хорват.
30-летний Перишич выступал за «Интер» с января 2015 года. В составе миланского клуба хавбек принял участие в 163 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 58 забитых мячей, а также отдал 52 результативные передачи. Ранее он играл за «Сошо», «Руселар», «Брюгге», «Вольфсбург» и дортмундскую «Боруссию». За сборную Хорватии сыграл 83 матча и забил 23 гола.
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