Ф. де Бур назвал смешной борьбу за равенство зарплат в мужском и женском футболе

Бывший главный тренер «Кристал Пэлас» Франк де Бур прокомментировал призывы бороться с проблемой неравенства зарплат в мужском и женском футболе. Ранее Организация объединённых наций напомнила об этой проблеме.
В качестве примера организация привела прошлогоднее исследование, согласно которому нападающий «Барселоны» Лионель Месси получает в год около $ 84 млн с учётом бонусов, что в два раза превышает суммарный оклад 1693 футболисток из топ-7 лиг мира ($ 42,6 млн).
«Если женский футбол будет таким же популярным, как и мужской, они получат то, за что борются, потому что им на зарплату пойдут доходы от рекламы. Но это не так, так почему же они должны зарабатывать столько же? Я думаю, что это смешно. Я этого не понимаю. Для меня это нелепо», — цитирует де Бура The Guadrian.
- 13 августа 2019
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