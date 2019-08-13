Клопп назвал сроки восстановления Алисона

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о сроках восстановления вратаря Алисона. 26-летний бразилец получил травму в домашнем матче 1-го тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити» (4:1).
«У него травма голеностопа, которая на некоторое время вывела его из строя. Я не хочу сейчас делать точный прогноз по поводу того, когда он вернётся, но это будет точно не среда. Это займёт некоторое время, пару недель, надо посмотреть. Я уже видел информацию про шесть недель и тому подобное, но Алисон не сильно пострадал», — цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».
Алисон перешёл в «Ливерпуль» летом 2018 года из итальянской «Ромы». Сумма трансфера составила € 62,5 млн. В минувшем сезоне голкипер принял участие в 38 матчах Премьер-лиги (все — в основном составе), в которых пропустил 22 гола и получил одну жёлтую карточку.
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