«Атлетико» согласовал трансфер форварда «Валенсии» Родриго за € 55 млн

Нападающий «Валенсии» Родриго Морено перейдёт в «Атлетико» за € 55 млн, сообщает AS.

По данным источника, клубы достигли соглашения по трансферу футболиста. Сумма трансфера может увеличиться ещё на € 5 млн за счёт бонусов. Сегодня, 13 августа, форвард пройдёт медицинское обследование для перехода в мадридский клуб.

Ранее сообщалось, что Родриго также входит в сферу интересов «Барселоны» и «Наполи».

28-летний Родриго является воспитанником «Реала». В «Валенсию» он перешёл летом 2015 года из «Бенфики». Сумма трансфера составила € 30 млн. В завершившемся сезоне форвард принял участие в 33 матчах Примеры, в которых стал автором восьми забитых мячей, а также отметился шестью результативными передачами. Контракт игрока с «Валенсией» действует до лета 2022 года.