«Тоттенхэм» и «Атлетико» нацелились на Гинтера, «Боруссия» М требует € 60 млн

Защитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Маттиас Гинтер может покинуть клуб до закрытия летнего трансферного окна.



Как сообщает Bild, в услугах 25-летнего футболиста заинтересованы лондонский «Тоттенхэм Хотспур» и мадридский «Атлетико». «Шпоры» и «матрасники» готовы выделить солидную сумму на приобретение немецкого игрока и заплатить за него более € 35 млн.



Проблемой в переговорах могут стать финансовые запросы «Боруссии». Немецкий клуб не горит желанием расставаться со своим основным защитником и требует за него не менее € 60 млн. Действующий контракт Маттиаса рассчитан до лета 2021 года.



Гинтер является воспитанником «Фрайбурга», цвета которого защищал с 2012 по 2014 год, после чего перешёл в дортмундскую «Боруссию». В 2017 году футболист перебрался в одноимённый клуб из Мёнхенгладбаха. В сборную Германии Маттиас вызывается с 2014 года. В составе национальной команды он стал чемпионом мира в 2014 году.



Фанаты высмеяли Моуру из-за празднования первого титула с «Тоттенхэмом»