«Тоттенхэм» и «Атлетико» нацелились на Гинтера, «Боруссия» М требует € 60 млн

Защитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Маттиас Гинтер может покинуть клуб до закрытия летнего трансферного окна.
Как сообщает Bild, в услугах 25-летнего футболиста заинтересованы лондонский «Тоттенхэм Хотспур» и мадридский «Атлетико». «Шпоры» и «матрасники» готовы выделить солидную сумму на приобретение немецкого игрока и заплатить за него более € 35 млн.
Проблемой в переговорах могут стать финансовые запросы «Боруссии». Немецкий клуб не горит желанием расставаться со своим основным защитником и требует за него не менее € 60 млн. Действующий контракт Маттиаса рассчитан до лета 2021 года.
Гинтер является воспитанником «Фрайбурга», цвета которого защищал с 2012 по 2014 год, после чего перешёл в дортмундскую «Боруссию». В 2017 году футболист перебрался в одноимённый клуб из Мёнхенгладбаха. В сборную Германии Маттиас вызывается с 2014 года. В составе национальной команды он стал чемпионом мира в 2014 году.
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