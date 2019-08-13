Д. Попов: мне звонил помощник Спаллетти: «Назовите цену на Макгиди»

Бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов поделился воспоминаниями о переходе полузащитника Эйдена Макгиди. Ирландец ровно девять лет назад перешёл в стан красно-белых, а в 2013 году покинул московскую команду.



«Мы долго думали над трансфером Эйдена, но понимали, что берём для нашей лиги потенциально звёздного игрока. Если бы не пуля в голове, это был бы игрок очень высокого уровня. Помню, как однажды он вспылил на тренировке уже с Эмери и тренировка продолжилась, но без Эмери. А сам Эмери 40 минут ходил и говорил, успокаивал Макгиди. Макгиди мог завестись от того, что или ему мог кто-то не отдать пас, или если бы у него не получилась обработка.



Мы всё о нём знали, всё изучили. Понимали, что он сумасбродный человек. Но по-спортивному он был злой, любил вызовы. Да, риски были, но играл он хорошо, хоть и не раскрыл своего потенциала в силу своего характера. Кстати, через год-два после того, как он к нам перешёл, его очень сильно хотел купить «Зенит». Мне звонил помощник Спаллетти, рядом с ним сидел сам Лучано. Они звонили: «Просто назовите цену». Но у нас два футболиста не продавались – Макгиди и Веллитон», — сказал Попов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.