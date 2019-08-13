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«Зенит» показал, что осталось за кадром в матче с «Динамо»

«Зенит» показал, что осталось за кадром в матче с «Динамо»
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба «Зенита» показала, что осталось за кадром в выездном матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо». Встреча состоялась на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Видео доступно в YouTube-канале «Зенита».

Первый гол в матче был забит уже на 10-й минуте. Его автором стал нападающий сине-бело-голубых Артём Дзюба. Доигрывали встречу хозяева в меньшинстве – на 80-й минуте с поля был удалён полузащитник Артур Юсупов, получивший вторую жёлтую карточку. Под занавес встречи гости удвоили преимущество усилиями хавбека Магомеда Оздоева.

«Зенит», набрав 13 очков, продолжает лидировать в Российской Премьер-Лиге, опережая ближайшего преследователя в лице «Ростова» на два очка.

«Зенит» победил «Динамо» в выездном матче Российской Премьер-Лиги
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