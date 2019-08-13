«Уфа» объявила о переходе воспитанника «Спартака» Фольмера

Нападающий «Спартака-2» Кирилл Фольмер перешёл в «Уфу», сообщается на официальном сайте башкирского клуба.

Условия сделки не разглашаются. Футболист подписал с уфимцами долгосрочный контракт. Ранее «Чемпионат» первым сообщил, что Фольмер перейдёт в «Уфу».

19-летний Фольмер является воспитанником «Спартака». В нынешнем сезоне он принял участие в трёх матчах за «Спартак-2». В общей сложности на поле хавбек провёл 74 минуты игрового времени. За это время он отметился одним полученным предупреждением.



После пяти туров «Уфа» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе команды Вадима Евсеева 4 очка. В следующем туре «Уфа» сыграет с «Ростовом». Встреча состоится 18 августа в Уфе на стадионе «Нефтяник». Начало матча — в 16:30 мск.