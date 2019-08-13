«ПСЖ» потребовал у «Барселоны» € 250 млн за Неймара

«ПСЖ» назвал «Барселоне» цену на бразильского нападающего Неймара, утверждает Marca.

По данным источника, парижский клуб вообще не хотел продавать игрока каталонцам, но из-за сложности с трансфером согласен отдать его «Барселоне» за € 250 млн. Эта сумма выше, чем та, за которую «ПСЖ» купил Неймара у каталонского клуба в 2017 году. Тогда форвард обошёлся парижанам в € 222 млн.

Требуемая сумма слишком велика для «Барселоны», поэтому клуб предлагал «ПСЖ» некоторых своих игроков, но только бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо может заинтересовать главного тренера клуба Томаса Тухеля.

Интерес к 27-летнему Неймару также проявляет «Реал». Форвард хочет вернуться в «Барселону», но может также рассмотреть вариант с переходом в «Королевский клуб».