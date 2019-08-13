«Реал» решил не приобретать Погба

Мадридский «Реал» не рассматривает возможность подписания контракта с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба, сообщает El Chiringuito.



По информации источника, мадридский клуб решил не приобретать французского полузащитника у английского клуба и сосредоточиться на других трансферах.



Теперь, после закрытия трансферного окна в Англии, «Реал» сосредоточится на подписании бразильского фораварда Неймара. Зидан никогда не выражал желания подписать бразильского форварда. Однако «Королевский клуб» будет готов побороться за игрока ввиду травмы Марко Асенсио, давнего желания президента «сливочных» Флорентино Переса заполучить бразильского нападающего и намерения «Пари Сен-Жермен» расстаться с ним.

После провала переговоров по Погба «Реал» сосредоточится на подписании Неймара