«Динамо» К — «Брюгге»: прямая онлайн-трансляция начнётся 13 августа в 20:30

Сегодня, 13 августа, на НСК «Олимпийский» в Киеве состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Динамо» и «Брюгге». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Хорватии во главе с Иваном Бебеком. В роли его ассистентов выступят Горан Патаки и Боян Зобеница. Резервный рефери — Марио Зебец.



В первом матче команд, который состоялся в Бельгии 6 августа, победу со счётом 1:0 одержал «Брюгге». Единственный гол был забит полузащитником Хансом Ванакеном, реализовавшим пенальти.



Команда, оказавшаяся сильнее по итогам этого противостояния, попадёт в раунд плей-офф, где встретится с победителем пары «Базель» — ЛАСК. С турнирной сеткой Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате».

«Брюгге» — «Динамо Киев», «Базель» — ЛАСК. Прогнозы на Лигу чемпионов Три ставки на первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.