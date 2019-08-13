«Динамо» К — «Брюгге»: прямая онлайн-трансляция начнётся 13 августа в 20:30

Сегодня, 13 августа, на НСК «Олимпийский» в Киеве состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Динамо» и «Брюгге». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров из Хорватии во главе с Иваном Бебеком. В роли его ассистентов выступят Горан Патаки и Боян Зобеница. Резервный рефери — Марио Зебец.
В первом матче команд, который состоялся в Бельгии 6 августа, победу со счётом 1:0 одержал «Брюгге». Единственный гол был забит полузащитником Хансом Ванакеном, реализовавшим пенальти.
Команда, оказавшаяся сильнее по итогам этого противостояния, попадёт в раунд плей-офф, где встретится с победителем пары «Базель» — ЛАСК. С турнирной сеткой Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате».
- 13 августа 2019
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