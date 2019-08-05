«Брюгге» — «Динамо Киев», «Базель» — ЛАСК. Прогнозы на Лигу чемпионов

6 августа Брюгге сыграет с киевским «Динамо» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, а на следующий день «Базель» встретится с клубом ЛАСК. Букмекеры отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу бельгийцев можно с коэффициентом 1.97, успех швейцарцев идёт за 1.49.

Анализ матча «Брюгге» — «Динамо Киев» (06.08.2019)

Обе команды в минувшем сезоне стали вице-чемпионами своих стран и начнут отбор по пути представителей лиг с третьего квалификационного раунда. «Брюгге» до последнего боролся за первую строчку, мощно провёл второй этап турнира, но всё же отстал от «Генка» на два очка.

А вот в чемпионате Украины никакой интриги не случилось. «Шахтёр» и киевское «Динамо» вновь быстро оторвались от всех остальных, но обошлись без междусобойчика. Уже за 5-6 туров до конца стало понятно, что «горняки» с запасом финишируют первыми и попадут на групповой этап Лиги чемпионов. Так в итоге и вышло.

Соперники здорово начали сезон и явно находятся в хорошей готовности перед стартом в еврокубках. «Брюгге» по итогам двух туров чемпионата Бельгии занимает первое место в таблице. Действующий чемпион легко разбил скромные «Синт-Трёйден» и «Васланд-Беверен» с общим счётом 9:1.

Киевское «Динамо», в свою очередь, одержало волевую победу над «Шахтёром» в матче за Суперкубок Украины (2:1) благодаря двум голам в концовке, после чего спокойно выиграло на классе у двух проходных соперников в УПЛ – «Карпат» (2:0) и «Львова» (3:0).

«Брюгге» по праву идёт фаворитом стартовой встречи у букмекеров, но домашняя игра повышает цену ошибки. А ведь на кону возможное попадание в групповой этап и большие деньги от УЕФА. Скорее всего, хозяева не станут форсировать события и предпочтут действовать осторожнее. Основная задача – не пропустить.

В связи с этим логично отталкиваться от низкой результативности. Нас привлекли три варианта, каждый из которых по-своему хорош. Осторожный – классические ТМ 2,5 мяча за 1.73, чуть смелее – «обе забьют – нет» за 1.89 и «гол в первые 27 минут – нет» за 2.04.

Ставки на матч «Брюгге» — «Динамо Киев»

Соперники здорово начали сезон и явно находятся в хорошей готовности перед стартом в еврокубках. «Брюгге» по праву идёт фаворитом стартовой встречи у букмекеров, но домашняя игра повышает цену ошибки. Скорее всего, хозяева не станут форсировать события и предпочтут действовать осторожнее. Основная задача – не пропустить.

Ставка №1: обе забьют — нет за 1.89.

Ставка №2: гол в первые 27 минут – нет за 2.04.

Анализ матча «Базель» — ЛАСК (07.08.2019)

Очная встреча серебряных призёров чемпионатов Швейцарии и Австрии, победитель этой пары в раунде плей-офф будет выяснять отношения с «Брюгге» или киевским «Динамо». ЛАСК сыграет в квалификации первый матч, тогда как «Базель» уже успел выбить ПСВ в предыдущем раунде.

Красно-синие прошли голландский клуб (2:3, 2:1) не без доли удачи: в обоих случаях моментов у ПСВ было больше, но реализация оставляла желать лучшего. «Базель» переживает не лучшие времена, ещё пару-тройку лет назад он был сильнее. Однако австрийцы – это более чем проходимый соперник.

Букмекеры считают ЛАСК явным аутсайдером. В целом с ними можно согласиться, но и считать команду из Линца пассажиром нельзя. Она много забивает и отлично вошла в сезон, а сам «Базель» нынче не способен похвастать непроходимой защитой, что чревато проблемами.

Подопечные Марселя Коллера успели провести уже четыре официальные встречи, но ни разу не отыграли на «ноль». Они получили четыре гола в двух матчах от ПСВ, ещё два мяча забил «Санкт-Галлен», а один – «Сьон». В общем, свои 3-4 момента гости наверняка создадут.

От этого и будем отталкиваться. «Обе забьют» за 1.73 и 1Х + ТБ 2,5 мяча за 2.00 смотрятся неплохо. Любители авантюрных ставок могут рассмотреть победу «Базеля» и обе забьют с коэффициентом 2.90.

Ставки на матч «Базель» — ЛАСК

Подопечные Марселя Коллера успели провести уже четыре официальные встречи, но ни разу не отыграли на «ноль». Скорее всего, матч получится результативным. «Обе забьют» за 1.73 и 1Х + ТБ 2,5 мяча за 2.00 смотрятся неплохо.

Ставка: «Базель» не проиграет + ТБ 2,5 мяча за 2.00.