Хаджи: с Неймаром и Азаром «Реал» снова выиграет Лигу чемпионов

Бывший футболист мадридского «Реала» Георге Хаджи оценил перспективы «сливочных» в случае приобретения нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.



«Если после трансфера Азара «Реал» сможет заполучить и Неймара, то снова выиграет Лигу чемпионов. Зидану придётся искать место на поле каждому из них, но это лучшее, что может произойти с тренером. Ему нужно будет лишь мотивировать их.



Неймар – топ-игрок, несмотря на его нынешнее состояние. Порой он смотрится отлично, порой – нет, но это не имеет значения. Он остаётся ценным футболистом. Неймар заиграл бы в любой команде в мире», — цитирует Хаджи AS.



Ранее сообщалось, что на Неймара также претендует его бывший клуб «Барселона». При этом «ПСЖ» не горит желанием продавать бразильца сине-гранатовым из-за натянутых отношений с ними.

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