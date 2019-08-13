Лэмпард рад, что матч за Суперкубок УЕФА будет обслуживать женщина-арбитр

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о выборе судьи на матч за Суперкубок УЕФА с «Ливерпулем».
«Я оптимистично настроен, потому что верю в своих игроков и знаю, что мы не случайно здесь оказались. Я прекрасно знаю, на что способен „Ливерпуль“ — эта команда заслуженно выиграла Лигу чемпионов, там фантастический тренер и замечательные игроки. Но мы можем выиграть, если покажем свой максимум. Этот трофей многое значит для клуба. Я как никто другой знаю это, потому что проиграл два таких матча. Мы были очень далеки от своей лучшей игры в матче с „Атлетико“ в 2012-м. Важно показать всё, на что мы способны, и наконец-то выиграть этот трофей. Мы знаем, насколько он важен. Мы все очень рады, что завтрашний матч будет судить женщина. Это исторический момент и большой шаг вперёд. Я бы сказал, ещё один шаг в правильном направлении. Мне очень понравилось, как мы играли с „Манчестер Юнайтед“. Мы очень агрессивно действовали без мяча. Но „Ливерпуль“ — другая команда. Надо подстроиться под неё и под её игровой стиль. Мы должны уважать сильные стороны соперника. В этом матче мы можем сыграть по-другому», — приводит слова Лэмпарда официальный сайт УЕФА.
- 13 августа 2019
-
19:00
-
18:57
-
18:39
-
18:29
-
18:24
-
18:21
-
18:05
-
17:58
-
17:42
-
17:37
-
17:30
-
17:19
-
17:12
-
17:01
-
16:51
-
16:47
-
16:44
-
16:27
-
16:25
-
16:13
-
16:12
-
16:01
-
15:56
-
15:52
-
15:48
-
15:46
-
15:27
-
15:26
-
15:18
-
15:01
-
14:52
-
14:45
-
14:39
-
14:28
-
14:15