Лэмпард рад, что матч за Суперкубок УЕФА будет обслуживать женщина-арбитр

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о выборе судьи на матч за Суперкубок УЕФА с «Ливерпулем».



«Я оптимистично настроен, потому что верю в своих игроков и знаю, что мы не случайно здесь оказались. Я прекрасно знаю, на что способен „Ливерпуль“ — эта команда заслуженно выиграла Лигу чемпионов, там фантастический тренер и замечательные игроки. Но мы можем выиграть, если покажем свой максимум. Этот трофей многое значит для клуба. Я как никто другой знаю это, потому что проиграл два таких матча. Мы были очень далеки от своей лучшей игры в матче с „Атлетико“ в 2012-м. Важно показать всё, на что мы способны, и наконец-то выиграть этот трофей. Мы знаем, насколько он важен. Мы все очень рады, что завтрашний матч будет судить женщина. Это исторический момент и большой шаг вперёд. Я бы сказал, ещё один шаг в правильном направлении. Мне очень понравилось, как мы играли с „Манчестер Юнайтед“. Мы очень агрессивно действовали без мяча. Но „Ливерпуль“ — другая команда. Надо подстроиться под неё и под её игровой стиль. Мы должны уважать сильные стороны соперника. В этом матче мы можем сыграть по-другому», — приводит слова Лэмпарда официальный сайт УЕФА.

Лэмпард: «Челси» настойчиво хочет выиграть Суперкубок УЕФА