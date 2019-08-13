Лэмпард: «Челси» настойчиво хочет выиграть Суперкубок УЕФА

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от матча за Суперкубок УЕФА с «Ливерпулем».

«Надо быть предельно готовыми. Наш клуб настойчиво хочет этот трофей. Я его ещё не завоёвывал, так что надо постараться это сделать, отдать все силы ради победы. Встреча со столь мощным клубом, как „Ливерпуль“, обещает стать тем самым финалом, где напряжение выплёскивается через край. В финалах, бывает, и проигрываешь, это тяжёлые матчи, но чего делать решительно нельзя, так это проигрывать в финале из-за неподготовленности, отсутствия страсти или желания сделать всё ради победы в поединке такого калибра.



Это будет мой первый официальный европейский матч в качестве тренера „Челси“. Каждый футболист должен осознавать значение этой игры для клуба и то, что мы обязаны отдать на поле все силы, ибо там будет трудно. Нас ждёт серьёзное испытание, но мы не имеем права уйти с газона с мыслями: „О, а мы ведь могли сделать ещё и это“, „Мы упустили эту возможность“ или „Мы были не до конца готовы к игре“. Нельзя будет искать перед собой оправданий», — приводит слова Лэмпарда официальный сайт УЕФА.

Матч «Ливерпуль» — «Челси» состоится завтра, 14 августа. Начало матча — в 22:00 мск.