Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Порту» — «Краснодар»: прямая онлайн-трансляция начнётся 13 августа в 22:00

«Порту» — «Краснодар»: прямая онлайн-трансляция начнётся 13 августа в 22:00
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 13 августа, на стадионе «Драгау» в Порту состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» с «Краснодаром». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Италии во главе с Марко Гуидой. В роли его ассистентов выступят Чиро Карбоне и Даниэле Биндони. Резервный рефери — Фабио Мареска.

В первом матче команд, который состоялся в Краснодаре 7 августа, победу со счётом 1:0 одержал «Порту». Единственный гол был забит полузащитником Сержиу Оливейрой.

Команда, оказавшаяся сильнее по итогам этого противостояния, попадёт в раунд плей-офф, где встретится с победителем пары «Истанбул Башакшехир» — «Олимпиакос». С турнирной сеткой Лиги чемпионов можно ознакомиться на «Чемпионате».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент