Тренер «Порту» — о поражении от «Краснодара»: наше место не в Лиге Европы
Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал поражение команды в ответном матче третьего квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Краснодаром» (2:3). Этот результат позволил российской команде пробиться в следующий раунд турнира.
«Никто не любит проигрывать, и место «Порту» — в Лиге чемпионов, а не в Лиге Европы. Я понимаю разочарование фанатов — мы испытываем те же чувства», — приводит слова Консейсау A Bola.
В следующем раунде «Краснодар» встретится с «Олимпиакосом», который в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов оказался сильнее турецкого клуба «Истанбул Башакшехир». В обеих встречах греческий клуб одержал победу (1:0, 2:0) и вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
«Матч» потроллил «Порту», назвав его игру с «Краснодаром» контентом для взрослых
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