Мартынович: матч с «Порту» — один из важнейших в истории «Краснодара»

Защитник «Краснодара» Александр Мартынович прокомментировал победу в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Порту» (3:2).

«Наверное, это был один важнейших матчей в истории «Краснодара». Это большая победа для нас. «Порту» — очень серьёзный клуб. Берёт гордость, что мы смогли его пройти.

Два разных тайма. Второй тайм старались играть по счёту. У нас было преимущество, надо было его всеми силами удержать. Концовка получилась очень нервная, но рад, что ребята полностью выложились и довели дело до победного конца.

В раунде плей-офф точно никому не будет легко. «Олимпиакос» — очень серьёзная команда, с историей. Будем настраиваться, но перед этим у нас очень важный матч в чемпионате, надо сконцентрироваться на нём», — приводит слова Мартыновича пресс-служба «Краснодара».

Первый матч в Краснодаре завершился победой «Порту» со счётом 1:0. Таким образом, согласно правилу выездного гола, победу в противостоянии одержал «Краснодар». Именно российская команда вышла в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов, где встретится с «Олимпиакосом».