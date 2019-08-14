«Монако» объявил о переходе форварда «Севильи» Бен-Йеддера

«Монако» на официальном сайте объявил о переходе французского нападающего «Севильи» Виссама Бен-Йеддера. Контракт 29-летнего форварда с монегасками рассчитан на 5 лет.



«Я очень рад присоединиться к „Монако“. Я чувствовал сильное желание со стороны клуба, поэтому выбрал „Монако“. Я верю в этот проект и полон решимости сделать всё, чтобы идти в ногу с амбициями клуба. Я пришёл с намерением доказать свой профессионализм и с желанием перейти на новый уровень. Хочу поблагодарить «Монако» за оказанное мне доверие», — отметил Бен-Йеддер.

Минувший сезон стал самым успешным в карьере футболиста. В 35 матчах чемпионата Испании он отметился 18 забитыми мячами и 9 результативными передачами. «Севилья» по итогам Примеры расположилась на пятой строчке в турнирной таблице.