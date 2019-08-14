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Болельщики ЦСКА выразили соболезнования в связи с гибелью фаната «Спартака»

Болельщики ЦСКА выразили соболезнования в связи с гибелью фаната «Спартака»
Футбол / РПЛ 0

Болельщики московского ЦСКА выразили свои соболезнования в связи с гибелью известного фаната «Спартака».

Алексей, известный также как Бахыт, попал в аварию 12 августа на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. На 1028-м километре грузовик Renault с прицепом столкнулся с легковым автомобилем, в котором находился болельщик. Помимо Алексея пострадали ещё три человека, сидевших в машине. Водитель грузовика от госпитализации отказался.

«Сегодня утром произошла большая утрата для российского фанатизма. После серьёзной аварии в Ростовской области умер представитель красно-белого лагеря Алексей „Бахыт“. В мае он пробил 500-й выезд за свою команду. С учётом сборной пробил более 530 выездов. Выражаем соболезнования родным и близким. Спи спокойно...» — говорится в сообщении на странице клуба болельщиков ЦСКА в соцсети «ВКонтакте».

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