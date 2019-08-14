«Сочи»: извинения Миладиновича перед Чаловым — личная инициатива Ивана

Запись видео защитника «Сочи» Ивана Миладиновича, в котором он извинился перед нападающим московского ЦСКА Фёдором Чаловым за эпизод, произошедший в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги, была личной инициативой футболиста.
«Миладинович действительно записал видео с извинениями для Чалова. Это была личная инициатива Ивана», — сообщили в пресс-службе «Сочи» корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Напомним, в компенсированное время встречи Миладинович попал локтем в нос нападающему «армейцев». После удара у второго потекла кровь. Он был вынужден покинуть пределы поля. Эпизод случился в штрафной площади «Сочи». Главный арбитр встречи Виталий Мешков из Дмитрова инцидент оставил без внимания.
Позже стало известно, что Миладинович был вызван на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза для рассмотрения данного эпизода. Заседание КДК РФС состоится сегодня, 14 августа.
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