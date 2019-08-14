Капитан «Динамо» К — украинскому фанату: думаешь, мы не хотим играть в ЛЧ?

Киевское «Динамо» не сумело преодолеть 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов в противостоянии с «Брюгге». Ответная встреча состоялась в столице Украины на НСК «Олимпийский» и завершилась со счётом 3:3. «Динамо» выбыло из квалификации Лиги чемпионов, так как в первом поединке «Брюгге» одержал победу со счётом 1:0.

После игры капитан украинской команды Виктор Цыганков подошёл к болельщикам, которые были недовольны игрой «Динамо», и провёл с ними беседу.

Видео доступно на «Чемпионате».

Сегодня, 14 августа, «Динамо» объявило, что прекратило сотрудничество с главным тренером Александром Хацкевичем. Вместе с ним также был уволен весь тренерский штаб первой команды. Белорусский специалист занимал пост наставника «Динамо» с июня 2017 года.