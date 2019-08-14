Ривалдо: если Неймар перейдёт в «Реал», это не будет предательством
Бывший футболист «Барселоны» Ривалдо высказал мнение о возможном переходе нападающего Неймара из «ПСЖ» в «Реал». Бразилец ранее выступал за каталонский клуб.
«Если он подпишет контракт с „Реалом“, я бы не воспринял это как предательство после того, как покинул „Барселону“, чтобы перейти в „ПСЖ“, а теперь отправиться в Мадрид. Это не означает, что ваша команда напрямую усилит состав своего вечного врага. Для меня это не предательство.
Я бы предпочёл, чтобы он перешёл в «Барселону», и держу пари, что если у него будет возможность вернуться в место, где он был счастлив и где он встретит своих бывших товарищей по команде, то ему это понравится. Но, конечно, всё зависит от предложения «Барселоны», — сказал Ривалдо в интервью Betfair.
«ПСЖ» потребовал у «Барселоны» € 250 млн за Неймара
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