Кононов: «Спартак» всё сделает, чтобы поддержать родственников погибшего фаната

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов в преддверии ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном» выразил соболезнования в связи с гибелью известного фаната красно-белых.
Алексей, известный также как Бахыт, попал в аварию 12 августа на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. На 1028-м километре грузовик Renault с прицепом столкнулся с легковым автомобилем, в котором находился болельщик. Помимо Алексея пострадали ещё три человека, сидевших в машине. Водитель грузовика от госпитализации отказался.
«Мы выражаем соболезнования близким и друзьям Алексея. Это большая утрата для фанатского движения, он посмотрел более 500 матчей. Команда знает, мы скорбим. Руководство клуба всё сделает для того, чтобы поддержать его родственников и всех фанатов», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
- 14 августа 2019
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