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Мещеряков: Венгер? А ещё «Локомотив» рассматривает Клоппа и Моуринью

Мещеряков: Венгер? А ещё «Локомотив» рассматривает Клоппа и Моуринью
Футбол / РПЛ 0

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию, появившуюся во французских СМИ, о заинтересованности «железнодорожников» в услугах бывшего наставника лондонского «Арсенала» Арсена Венгера.

«Венгер в „Локомотиве“? Слухи во французских СМИ я не комментирую. А вообще, мы ещё рассматриваем Клоппа и Моуринью», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Венгер проработал в «Арсенале» 22 года — с 1996 по 2018 год. За это время с командой он выиграл 17 трофеев. Также французский специалист работал с «Нанси», «Монако» и японским «Нагоя Грампус».

«Локомотив» после пяти туров занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 10 очками в активе.

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