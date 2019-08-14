«Спартак-2» уступил «Текстильщику», «Енисей» сыграл вничью с «Шинником»

В 8-м туре ФНЛ «Спартак-2» принимал «Текстильщик». Матч состоялся на поле академии «Спартак» имени Фёдора Черенкова в Москве и завершился со счётом 1:2.
Под занавес первого тайма, на 39-й минуте, гости вышли вперёд усилиями полузащитника Евгения Попова. В начале второй половины встречи, на 47-й минуте, хавбек Максим Гайдуков удвоил преимущество команды из Иваново. Хозяевам удалось ответить лишь голом нападающего Александра Руденко на 85-й минуте.
С турнирной таблицей ФНЛ можно ознакомиться на «Чемпионате».
В другом матче 8-го тура ФНЛ «Шинник» принимал «Енисей». Встреча прошла на стадионе «Шинник» в Ярославле. Выявить победителя за 90 минут соперникам не удалось. Итоговый счёт – 0:0.
Хозяева были вынуждены доигрывать матч в меньшинстве после того, как на 85-й минуте вторую жёлтую карточку получил нападающий Эльдар Низамутдинов.
Результаты других матчей игрового дня:
«СКА-Хабаровск» – «Мордовия» – 1:2
«Луч» – «Чайка» – 1:1
«Томь» – «Химки» – 0:0
«Нефтехимик» – «Ротор» – 1:2
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