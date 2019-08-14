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«Спартак-2» уступил «Текстильщику», «Енисей» сыграл вничью с «Шинником»

«Спартак-2» уступил «Текстильщику», «Енисей» сыграл вничью с «Шинником»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В 8-м туре ФНЛ «Спартак-2» принимал «Текстильщик». Матч состоялся на поле академии «Спартак» имени Фёдора Черенкова в Москве и завершился со счётом 1:2.

Под занавес первого тайма, на 39-й минуте, гости вышли вперёд усилиями полузащитника Евгения Попова. В начале второй половины встречи, на 47-й минуте, хавбек Максим Гайдуков удвоил преимущество команды из Иваново. Хозяевам удалось ответить лишь голом нападающего Александра Руденко на 85-й минуте.

С турнирной таблицей ФНЛ можно ознакомиться на «Чемпионате».

ФНЛ - Первый дивизион. 8-й тур
14 августа 2019, среда. 17:30 МСК
Спартак-2
Москва
1 : 2
Текстильщик
Иваново
0:1 – Попов – 39, 0:2 – Гайдуков – 47, 1:2 – Руденко – 85

В другом матче 8-го тура ФНЛ «Шинник» принимал «Енисей». Встреча прошла на стадионе «Шинник» в Ярославле. Выявить победителя за 90 минут соперникам не удалось. Итоговый счёт – 0:0.

Хозяева были вынуждены доигрывать матч в меньшинстве после того, как на 85-й минуте вторую жёлтую карточку получил нападающий Эльдар Низамутдинов.

ФНЛ - Первый дивизион. 8-й тур
14 августа 2019, среда. 18:30 МСК
Шинник
Ярославль
0 : 0
Енисей
Красноярск
Удаления: Низамутдинов, 85 – нет

Результаты других матчей игрового дня:

«СКА-Хабаровск» – «Мордовия» – 1:2
«Луч» – «Чайка» – 1:1
«Томь» – «Химки» – 0:0
«Нефтехимик» – «Ротор» – 1:2

ФНЛ - Первый дивизион. 8-й тур
14 августа 2019, среда. 12:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1 : 2
Мордовия
Саранск
0:1 – Теняев – 14, 0:2 – Сергеев – 59, 1:2 – Зайцев – 67
ФНЛ - Первый дивизион. 8-й тур
14 августа 2019, среда. 12:00 МСК
Луч
Владивосток
1 : 1
Чайка
Песчанокопское
1:0 – Квеквескири – 42, 1:1 – Текучёв – 70
Удаления: Насадюк, 65 – нет
ФНЛ - Первый дивизион. 8-й тур
14 августа 2019, среда. 15:00 МСК
Томь
Томск
0 : 0
Химки
Химки
Удаления: Талалай, 47 – нет
ФНЛ - Первый дивизион. 8-й тур
14 августа 2019, среда. 18:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
1 : 2
Ротор
Волгоград
0:1 – Султонов – 44, 0:2 – Муллин – 49, 1:2 – Макаров – 80
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