«Спартак-2» уступил «Текстильщику», «Енисей» сыграл вничью с «Шинником»

В 8-м туре ФНЛ «Спартак-2» принимал «Текстильщик». Матч состоялся на поле академии «Спартак» имени Фёдора Черенкова в Москве и завершился со счётом 1:2.



Под занавес первого тайма, на 39-й минуте, гости вышли вперёд усилиями полузащитника Евгения Попова. В начале второй половины встречи, на 47-й минуте, хавбек Максим Гайдуков удвоил преимущество команды из Иваново. Хозяевам удалось ответить лишь голом нападающего Александра Руденко на 85-й минуте.



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В другом матче 8-го тура ФНЛ «Шинник» принимал «Енисей». Встреча прошла на стадионе «Шинник» в Ярославле. Выявить победителя за 90 минут соперникам не удалось. Итоговый счёт – 0:0.



Хозяева были вынуждены доигрывать матч в меньшинстве после того, как на 85-й минуте вторую жёлтую карточку получил нападающий Эльдар Низамутдинов.

Результаты других матчей игрового дня:



«СКА-Хабаровск» – «Мордовия» – 1:2

«Луч» – «Чайка» – 1:1

«Томь» – «Химки» – 0:0

«Нефтехимик» – «Ротор» – 1:2