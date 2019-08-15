Хусаинов: первый гол «Ливерпуля» забит с нарушением, была атака на вратаря

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов оценил работу судьи Стефани Фраппар в матче за Суперкубок УЕФА «Ливерпуль» — «Челси». Встреча проходила в Стамбуле на стадионе «Водафон Арена» и завершилась со счётом 2:2 (5:4 — по пенальти).

«В целом, женская бригада справилась неплохо, а если по существу, то есть вопросы к главному арбитру по оценке игровых единоборств за мяч. На мой взгляд, всё было на среднем уровне и, слава богу, футболисты с пониманием относились к решениям судьи. Для матча-шоу, каким я теперь считаю матч Суперкубка в том числе и за назначение на этот матч женской бригады арбитров — оценю их работу, как «пойдёт»…

Что касается спорных эпизодов, то первый гол «Ливерпуля» забит с нарушением. Атака на вратаря имела место быть. Пенальти в ворота «Ливерпуля» назначен ошибочно», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.